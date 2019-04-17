В Воронежской области сотрудник до полусмерти избил работодателя топором
Бывают ситуации, когда начальник откровенно достал. Сотрудник в такие моменты начинает фантазировать, что хотел бы с ним сделать. 38-летний мужчина из Ивановской области, живущий в воронежском Новохоперске, пошел дальше и воплотил свои идеи в жизнь. Теперь рискует отправиться в колонию по статье "покушение на убийство".
Его работодатель - 57-летний предприниматель, который занимался продажей арбузов. Сам мужчина трудился сторожем. Когда бизнесмен приехал к своей торговой точке на трассе, навстречу вышел сторож с топором наперевес. Мужчина начал бить начальника обухом по голове. Тот упал и потерял сознание.
- Злоумышленник продолжил наносить удары по лежавшему без сознания потерпевшему. Однако мимо проезжали знакомые последнего. Мужчины выбежали из автомобили и остановили нападавшего, - говорят в СУ СКР по Воронежской области.
Бизнесмена вовремя отвезли в больницу, его спасли медики. Обвиняемый свою вину не признает, но все улики и свидетельства - против него. Дело передали в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU