В Воронежской области сотрудник до полусмерти избил работодателя топором

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-17T15:52:10+03:00

И мог бы убить, если бы не подоспели мужчины, которые случайно проезжали мимо

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Бывают ситуации, когда начальник откровенно достал. Сотрудник в такие моменты начинает фантазировать, что хотел бы с ним сделать. 38-летний мужчина из Ивановской области, живущий в воронежском Новохоперске, пошел дальше и воплотил свои идеи в жизнь. Теперь рискует отправиться в колонию по статье "покушение на убийство".

Его работодатель - 57-летний предприниматель, который занимался продажей арбузов. Сам мужчина трудился сторожем. Когда бизнесмен приехал к своей торговой точке на трассе, навстречу вышел сторож с топором наперевес. Мужчина начал бить начальника обухом по голове. Тот упал и потерял сознание.

- Злоумышленник продолжил наносить удары по лежавшему без сознания потерпевшему. Однако мимо проезжали знакомые последнего. Мужчины выбежали из автомобили и остановили нападавшего, - говорят в СУ СКР по Воронежской области.

Бизнесмена вовремя отвезли в больницу, его спасли медики. Обвиняемый свою вину не признает, но все улики и свидетельства - против него. Дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU