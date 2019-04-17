2019-04-17T15:52:10+03:00
Происшествия

В Воронежской области сотрудник до полусмерти избил работодателя топором

И мог бы убить, если бы не подоспели мужчины, которые случайно проезжали мимо
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Бывают ситуации, когда начальник откровенно достал. Сотрудник в такие моменты начинает фантазировать, что хотел бы с ним сделать. 38-летний мужчина из Ивановской области, живущий в воронежском Новохоперске, пошел дальше и воплотил свои идеи в жизнь. Теперь рискует отправиться в колонию по статье "покушение на убийство".

Его работодатель - 57-летний предприниматель, который занимался продажей арбузов. Сам мужчина трудился сторожем. Когда бизнесмен приехал к своей торговой точке на трассе, навстречу вышел сторож с топором наперевес. Мужчина начал бить начальника обухом по голове. Тот упал и потерял сознание.

- Злоумышленник продолжил наносить удары по лежавшему без сознания потерпевшему. Однако мимо проезжали знакомые последнего. Мужчины выбежали из автомобили и остановили нападавшего, - говорят в СУ СКР по Воронежской области.

Бизнесмена вовремя отвезли в больницу, его спасли медики. Обвиняемый свою вину не признает, но все улики и свидетельства - против него. Дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские власти выделят Грибановскому машиностроительному заводу 250 млн рублей
До конца мая в Воронеже будут ремонтировать виадук у БСМП
В Воронеже замначальника станции Придача попался на взятке
Воронежским властям не удалось сэкономить на ремонте Северного моста
В Воронеже рыбный торговец «замуровал» девушку на парковке
Воронежского извращенца нашли по частичкам ткани из-под ногтей потерпевшей
Дальнобойщикам запретят по выходным проезжать по участку Лосево – Павловск в Воронежской области
Фонд капремонта Воронежской области возглавит Олег Тепляков
В воронежском микрорайоне Подгорное два дня нет воды
В Воронеже военный грузовик врезался в «Ладу»
В Нововоронеже фура «Мерседес» застряла в песке и сломалась
Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи
Воронежский актёр получил «Золотую маску»
Частный инвестор готов взять в концессию воронежский парк «Дельфин»
На воронежской заправке заметили львенка в памперсе
Жительница Воронежа поставила "двойную защиту" от мошенников за 280 тысяч рублей
В Воронеже ищут пропавшую в новогоднюю ночь 15-летнюю питерскую школьницу
Авто с пробегом в Воронеже подешевели, но постарели
В Борисоглебске установили побывавшую на орбите капсулу космического корабля «Союз»