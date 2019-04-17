До конца мая в Воронеже будут ремонтировать виадук у БСМП
Из-за работ движение по кольцу будет затруднено
схема с сайта администрации Воронежа
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В Воронеже начинается ремонт деформационных швов на виадуке по проспекту Патриотов, что вызовет затруднение движения по автомобильному кольцу у БСМП. Полностью путепровод закрывать для автотранспорта не будут. Вместо трех полос для движения оставят полторы. Ограничение будет действовать до 31 мая.
Администрация города приносит воронежцам извинения и просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.
ИСТОЧНИК KP.RU