До конца мая в Воронеже будут ремонтировать виадук у БСМП

СЕГОДНЯ 15:35 2019-04-17T15:35:19+03:00

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В Воронеже начинается ремонт деформационных швов на виадуке по проспекту Патриотов, что вызовет затруднение движения по автомобильному кольцу у БСМП. Полностью путепровод закрывать для автотранспорта не будут. Вместо трех полос для движения оставят полторы. Ограничение будет действовать до 31 мая.

Администрация города приносит воронежцам извинения и просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU