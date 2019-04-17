2019-04-17T15:20:55+03:00
Происшествия

В Воронеже замначальника станции Придача попался на взятке

Он, по версии следствия, помогал быстрее оформлять документы для одной компании
Олег ИВАНОВ
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Воронежский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении замначальника железнодорожной станции Придача. Его обвиняют в получении значительной взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, железнодорожник с июня по ноябрь 2018 года систематически получал деньги от директора одной из коммерческих организаций города. Тот в ответ помогал ускорить оформления и отправку вагонов, прибывавших в адрес компании.

- Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе воронежской транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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