В Воронеже рыбный торговец «замуровал» девушку на парковке

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-17T15:15:20+03:00

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Пользователь Лерка Тарасова опубликовала пост в паблике «Типичный Воронеж», где выразила возмущение инцидентом, случившемся с ней в Железнодорожном районе недалеко от дома № 23 на улице Переверткина.

Девушка вечером приехала на парковку, не нашла свободных мест и припарковалась там, где обычно днем стоит «ГАЗель», с которой мужчина торгует живой рыбой. Наутро она хотела выехать. Не тут-то было. Торговец перегородил выезд своею «ГАЗелью» и обматерил автоледи. Дескать, все знают, что он здесь каждый день паркуется, куда она лезет и так далее, и тому подобное. Девушке пришлось залезать в машину через пассажирскую дверь. Чтобы выехать, ей пришлось изрядно поманеврировать, - торговец упорно не хотел отгонять свой микроавтобус.

После этого инцидента девушка задалась вопросом, а законно ли вообще этот мужчина торгует. Если нет, то это повод для работы контролирующих органов управы Железнодорожного района. Девушка уточнила, что торговец паркуется возле магазина канцелярских товаров. При желании найти его легко – мужчина явно не любит съезжать с насиженного места.

ИСТОЧНИК KP.RU