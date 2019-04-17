Воронежского извращенца нашли по частичкам ткани из-под ногтей потерпевшей

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-17T15:11:14+03:00

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35-летнего воронежца будут судить по статье "насильственные действия сексуального характера". Об этом сообщают в областном СУ СКР. Мужчине грозит от четырех до десяти лет заключения.

2 сентября прошлого года в полицию в слезах пришла 22-летняя девушка. Ранним утром в лесном массиве, расположенном в Центральном районе, неизвестный мужчина избил ее и, угрожая, заставил выполнить его сексуальные прихоти.

Дело оставалось нераскрытым два месяца. Девушка подробно описала нападавшего и рассказала, что активно ему сопротивлялась, в том числе царапала. Во время следственных действий из-под ее ногтей взяли частички ткани нападавшего.

- В ходе проверки по федеральной базе генетической идентификации установлено совпадение с ранее судимым воронежцем. Активная работа сотрудников регионального СК и полицейских позволила в кратчайшие сроки установить местонахождение мужчины, - рассказали в Следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU