2019-04-17T15:11:14+03:00
Происшествия

Воронежского извращенца нашли по частичкам ткани из-под ногтей потерпевшей

Девушка, на которую он напал, активно сопротивлялась
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Место, где произошло преступление. Фото СУ СКР по Воронежской области.Место, где произошло преступление. Фото СУ СКР по Воронежской области.
Изменить размер текста:

35-летнего воронежца будут судить по статье "насильственные действия сексуального характера". Об этом сообщают в областном СУ СКР. Мужчине грозит от четырех до десяти лет заключения.

2 сентября прошлого года в полицию в слезах пришла 22-летняя девушка. Ранним утром в лесном массиве, расположенном в Центральном районе, неизвестный мужчина избил ее и, угрожая, заставил выполнить его сексуальные прихоти.

Дело оставалось нераскрытым два месяца. Девушка подробно описала нападавшего и рассказала, что активно ему сопротивлялась, в том числе царапала. Во время следственных действий из-под ее ногтей взяли частички ткани нападавшего.

- В ходе проверки по федеральной базе генетической идентификации установлено совпадение с ранее судимым воронежцем. Активная работа сотрудников регионального СК и полицейских позволила в кратчайшие сроки установить местонахождение мужчины, - рассказали в Следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские власти выделят Грибановскому машиностроительному заводу 250 млн рублей
В Воронежской области сотрудник до полусмерти избил работодателя топором
До конца мая в Воронеже будут ремонтировать виадук у БСМП
В Воронеже замначальника станции Придача попался на взятке
Воронежским властям не удалось сэкономить на ремонте Северного моста
В Воронеже рыбный торговец «замуровал» девушку на парковке
Дальнобойщикам запретят по выходным проезжать по участку Лосево – Павловск в Воронежской области
Фонд капремонта Воронежской области возглавит Олег Тепляков
В воронежском микрорайоне Подгорное два дня нет воды
В Воронеже военный грузовик врезался в «Ладу»
В Нововоронеже фура «Мерседес» застряла в песке и сломалась
Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи
Воронежский актёр получил «Золотую маску»
Частный инвестор готов взять в концессию воронежский парк «Дельфин»
На воронежской заправке заметили львенка в памперсе
Жительница Воронежа поставила "двойную защиту" от мошенников за 280 тысяч рублей
В Воронеже ищут пропавшую в новогоднюю ночь 15-летнюю питерскую школьницу
Авто с пробегом в Воронеже подешевели, но постарели
В Борисоглебске установили побывавшую на орбите капсулу космического корабля «Союз»