2019-04-17T14:41:04+03:00
Общество

Фонд капремонта Воронежской области возглавит Олег Тепляков

Нынешний директор Фонда, предположительно, может перейти на работу в администрацию города
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Олег ТепляковОлег Тепляков
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Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области может возглавить заместитель нынешнего главы Олег Тепляков. Данную информацию подтвердили в пресс-службе Фонда.

Нынешний директор Владимир Левцев с 25 апреля уходит в отпуск с последующим увольнением. Как сообщили в пресс-службе, это связано с переходом на новую должность. Владимир Владимирович с октября 2017 года руководил местным Фондом капремонта. Он перешел на этот пост с должности директор Государственного унитарного предприятия Воронежской области «Облкоммунсервис». Теперь же Владимир Левцев, по предварительной информации, может начать работать в администрации Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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