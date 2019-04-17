В воронежском микрорайоне Подгорное два дня нет воды
Люди жалуются на бездействие коммунальных служб
фото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:
Жители микрорайона Подгорное в Коминтерновском районе Воронежа вторые сутки сидят без воды. Причина – авария на местном водопроводе, над которой «колдуют» слесари частного предприятия, на балансе которого находятся подгоренские сети. Вода ненадолго появилась в кранах ночью, но затем снова исчезла.
Местные жители жалуются на нерасторопность коммунальщиков. Как рассказали «Комсомолке» в управе Коминтерновского района, восстановить водоснабжение обещают к вечеру среды, 17 апреля. Чиновники держат ситуацию на контроле.
ИСТОЧНИК KP.RU