2019-04-17T13:50:58+03:00
Общество

В воронежском микрорайоне Подгорное два дня нет воды

Люди жалуются на бездействие коммунальных служб
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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Жители микрорайона Подгорное в Коминтерновском районе Воронежа вторые сутки сидят без воды. Причина – авария на местном водопроводе, над которой «колдуют» слесари частного предприятия, на балансе которого находятся подгоренские сети. Вода ненадолго появилась в кранах ночью, но затем снова исчезла.

Местные жители жалуются на нерасторопность коммунальщиков. Как рассказали «Комсомолке» в управе Коминтерновского района, восстановить водоснабжение обещают к вечеру среды, 17 апреля. Чиновники держат ситуацию на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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