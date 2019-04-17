В Воронеже военный грузовик врезался в «Ладу»

СЕГОДНЯ 13:35 2019-04-17T13:36:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 17 апреля, около десяти часов утра в Левобережном районе у ДК Кирова случилось необычное ДТП. «Лада» столкнулась с военным грузовиком, перевозившим БМП. Судя по фото, удар получился несильный, и легковушка отделалась царапинами. Но движение на круге было затруднено надолго.

Военный грузовик сильно затруднил движение на круге.Фото: Иван Капустянский, Типичный Воронеж.

Напомним, самым запоминающимся ДТП с военной машиной в Черноземье стала авария в Курске. 27 февраля на улице Добролюбова между двумя БТР зажало «Фольксваген Туарег», ВАЗ-2114, «Ауди А3» и такси «Хендай Солярис». Бронетранспортеры уехали через час, «Туарег» увезли на эвакуаторе. Военные утверждали, что гражданские авто непонятно как ухитрились вклиниться между машинами организованной колонны. Пострадавших в том ДТП не было.

ИСТОЧНИК KP.RU