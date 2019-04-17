В Нововоронеже фура «Мерседес» застряла в песке и сломалась

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-17T13:31:24+03:00

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В Нововоронеже экипаж ДПС во время патрулирования заметил грузовой автомобиль «Мерседес». Машина стояла на проселочной дороге, вдали от населенного пункта. Лейтенанты полиции Роман Сухочев и Алексей Булатова решили подъехать к нему.

Оказалось, что водитель, житель Ярославской области на своей фуре застрял в песочном грунте. Пока мужчина пытался выехать на проезжую часть, его транспортное средство и вовсе вышло из строя.

Ситуация осложнялась тем, что происшествие случилось в отдалении от домов, а водитель не мог оставить автомобиль, чтобы позвать кого-то на помощь.

Госавтоинспекторы вызвали на место ДТП бульдозер, который и освободил «Мерседес» из «песочной западни», а также отбуксировали его в ремонтную мастерскую.

ИСТОЧНИК KP.RU