2019-04-17T13:12:07+03:00
Звезды

Воронежский актёр получил «Золотую маску»

Наградой отметили Камиля Тукаева за роль Креона в спектакле «Антигона»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Камиль ТукаевКамиль ТукаевФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Вечером 16 апреля стало известно, что известный воронежский актёр Камиль Тукаев получил «Золотую маску». Артиста Камерного театра отметили наградой национальной театральной премии за роль Креона в спектакле «Антигона», премьера которого прошла в марте 2018-го.

Напомним, в этом году воронежцы получили рекордное количество номинаций премии: на награду претендовал спектакль восьмого Платоновского фестиваля «100% Воронеж», неоднозначно воспринятый руководством Воронежской области. Постановка "Антигона" Камерного театра отметилась также в номинациях: "Драма / спектакль малой формы", «Драма / Работа режиссера» (Михаил Бычков), танцевальная постановка «Мы» Камерного претендовала на премию в двух номинациях - «Современный танец / Спектакль» и «Работа балетмейстера-хореографа» (Ольга Васильева), спектакль Воронежского театра оперы и балета - тоже в нескольких номинациях: сама постановка - в категории «Балет», хореограф Юрий Бурлака в номинации «Работа балетмейстера / хореографа», Елизавета Корнеева - за роль Гульнары, Иван Негробов - за роль Конрада, Валерий Кочиашвили - в номинации «Работа художника».

Церемония вручения "Золотой маски" прошла 16 апреля 2019 года на исторической сцене Большого театра. Напомним, у воронежцев есть ещё три "Золотых маски" - в 2001 году награду получила актриса Камерного Татьяна Кутихина за роль в спектакле «Дядюшкин сон», в 2015 году спектакль Михаила Бычкова «День города» получил спецприз жюри драматического театра и театра кукол. А в 2017-м Золотую маску получил актер театра драмы Анатолий Гладнев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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