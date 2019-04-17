Частный инвестор готов взять в концессию воронежский парк «Дельфин»
16 апреля мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил губернатору Александру Гусеву, что в администрацию поступила частная концессионная инициатива по развитию и реконструкции парка «Дельфин». То есть в парк могут быть привлечены частные инвестиции в рамках концессионного заключения.
Кроме того, речь шла о других проектах городского благоустройства в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Главы региона и города обсудили будущее мемориального комплекса «Площадь Победы», парка культуры и отдыха «Орленок», бульвара на улице Димитрова, площади перед Театром оперы и балета и сквера имени Пушкина.
Кроме того, было предложено создать новое общественное пространство – бульвар по улице Ворошилова.
ИСТОЧНИК KP.RU