2019-04-17T12:41:01+03:00
Общество

На воронежской заправке заметили львенка в памперсе

Детеныша царя зверей везли на машине
Елена ФЕДЯШЕВА
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Вечером 16 апреля на воронежской заправке самообслуживания, расположенной на левом берегу у Северного моста, посетителей позабавил малыш – львенок, которого перевозили в одной из машин. Пока водитель заправлял автомобиль, животное прогулялось по крыше транспортного средства. Видимо, царя зверей перевозили на дальнее расстояние без клетки, прямо в салоне авто. А, чтоб малыш в пути не испачкал салон, его снарядили …в подгузник.

- Этого милого малыша, по словам его хозяина, он купил за 150 тысяч рублей, - прокомментировал видео, выложенное на странице сообщества «Мой и твой Воронеж» в соцсети "Вконтакте", очевидец. - Отважный малыш немного походил по машине и порадовал всех своим царственным мощным рыком!

А вот куда направлялся львенок, так и осталось загадкой.

Львенок на заправке в Воронеже.Источник: сообщество "Мой и твой Воронеж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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