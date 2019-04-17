Жительница Воронежа поставила "двойную защиту" от мошенников за 280 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-17T12:32:20+03:00

Никому, никому не сообщайте данные своей карты! Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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За вчерашний день мошенники отняли у воронежцев рекордную сумму - 600 тысяч рублей! Как говорят в ГУ МВД по Воронежской области, было зафиксировано девять фактов преступного обмана.

Один из примеров - мошенничество на 280 тысяч рублей, жертвой которого стала 26-летняя девушка из Советского района. Схема распространенная: ей позвонил человек, который представился сотрудником банка. Номер был московский.

- Злоумышленник сообщил, что со средствами на счету заявительницы происходят подозрительные манипуляции. Лжесотрудник банка предложил установить "двойную защиту" денег от преступных посягательств, - отмечают в ГУ МВД по Воронежской области.

Испуганная девушка тут же назвала коды, которые он попросил. Итог предсказуем: деньги исчезли. Полиция ведет розыск злоумышленника и напоминает: будьте бдительны!

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ИСТОЧНИК KP.RU