2019-04-17T12:32:20+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа поставила "двойную защиту" от мошенников за 280 тысяч рублей

Увы, она стала жертвой обмана
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Никому, никому не сообщайте данные своей карты!Никому, никому не сообщайте данные своей карты!Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

За вчерашний день мошенники отняли у воронежцев рекордную сумму - 600 тысяч рублей! Как говорят в ГУ МВД по Воронежской области, было зафиксировано девять фактов преступного обмана.

Один из примеров - мошенничество на 280 тысяч рублей, жертвой которого стала 26-летняя девушка из Советского района. Схема распространенная: ей позвонил человек, который представился сотрудником банка. Номер был московский.

- Злоумышленник сообщил, что со средствами на счету заявительницы происходят подозрительные манипуляции. Лжесотрудник банка предложил установить "двойную защиту" денег от преступных посягательств, - отмечают в ГУ МВД по Воронежской области.

Испуганная девушка тут же назвала коды, которые он попросил. Итог предсказуем: деньги исчезли. Полиция ведет розыск злоумышленника и напоминает: будьте бдительны!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воронежцев обманывают гадалки, псевдо-полицейские и лже-предприниматели. Рассказываем, какие схемы чаще всего применяют мошенники. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи
Воронежский актёр получил «Золотую маску»
Частный инвестор готов взять в концессию воронежский парк «Дельфин»
На воронежской заправке заметили львенка в памперсе
В Воронеже ищут пропавшую в новогоднюю ночь 15-летнюю питерскую школьницу
Авто с пробегом в Воронеже подешевели, но постарели
В Борисоглебске установили побывавшую на орбите капсулу космического корабля «Союз»
В Воронеже оштрафовали инвалида, колесящего на "Рено" по тротуару
6 миллионов рублей штрафа заплатит "РВК-Воронеж"
73 макета гусей изъяли у воронежских браконьеров
В Воронежской области закрыли скотобойню, где не следили за болезнями животных
Фестиваль «RE:Форма танца» покажет воронежцам 8 новых спектаклей
Воронежцам покажут эскизы декораций художницы, оформлявшей спектакли воронежских театров
На дерби воронежского «Бурана» и ХК «Тамбов» можно будет посмотреть бесплатно
Вратарь воронежского «Факела» вернулся домой после операции
Жители Воронежской области могут бесплатно получить консультации по прививкам
В Воронеже 21 апреля пустят семь дополнительных автобусов до кладбищ
В Воронеже закроют обе набережные на правом берегу
В Воронеже с 20 апреля маршруткам запретят останавливаться у цирка на Краснознаменной
В Воронеже водителя маршрутки оштрафовали за высадку людей посреди дороги
Модернизированную воронежскую ТЭЦ-1 обещают запустить в конце 2019 года
В Воронеже у цирка на фото попало авто, перегородившее дорогу к подземному переходу
Каршеринг в Воронеже: в 2019 году в автопарке будет 150 автомобилей
Владимир Нетёсов: «На выборах в облдуму-2020 мы обязательно увидим новых кандидатов»
В Воронеже поймали двух девушек-одногодок, торговавших синтетическими наркотиками по-крупному
В Воронежской области стало меньше бешеных животных
Под Воронежем рецидивист угнал машину, попал на ней в ДТП и ограбил женщину