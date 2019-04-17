2019-04-17T11:51:02+03:00
Общество

В Воронеже ищут пропавшую в новогоднюю ночь 15-летнюю питерскую школьницу

Арина Портняжкина, судя по всему, ушла из дома сама [видео]
Яков СТРОГОВ
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Арину Портняжкину ищут уже 3,5 месяца.Арину Портняжкину ищут уже 3,5 месяца.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» разместили на своей странице в соцсети информацию о пропаже 15-летней Арины Портняжкиной из Санкт-Петербурга, пропавшей 31 декабря 2018 года. Полицейские не исключают, что школьница могла приехать в Воронеж.

Девушка, видимо, заранее готовилась к уходу из дома. Сказала, что пойдет праздновать Новый год к подруге, и не вернулась. Родители обнаружили, что она забрала с собой все документы. Родственники даже записали видео, где просят Арину вернуться домой или хотя бы дать знать, что все у нее в порядке.

По факту исчезновения девушки возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Впрочем, это стандартная практика, не означающая, что у стражей порядка есть факты о том, что случилось самое страшное.

Напомним, схожий случай был в Воронеже: в конце ноября 2018 года пропала 16-летняя Яна Карпова. Девушку нашли через 3,5 месяца. Яна изменила внешность, уехала в Питер, работала там официанткой и жила в хостеле.

Приметы Арины Портняжкиной: рост 160 сантиметров, худенькая, светло-русые волосы, серо-голубые глаза, носит брекеты. Была одета в бежевую шубу с темными пятнами, темную толстовку, на ней была длинная черная юбка с белыми полосками по диагонали, на ногах темные ботинки. С собой Арина взяла розовый рюкзак.

Если вы что-либо знаете о том, где эта девушка, позвоните по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

Обращение к Арине ее родных.Если вы видели Арину, сообщите или дайте посмотреть ей это видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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