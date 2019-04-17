В Борисоглебске установили побывавшую на орбите капсулу космического корабля «Союз»
Аппарат вернул на Землю трех космонавтов, один из которых - выпускник летного училища города
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В минувшую субботу, 13 апреля, напротив Борисоглебского приборостроительного завода открыли памятный знак «Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-20М». Это конусообразный отсек космического корабля высотой более двух метров. Ширина аппарата такова, что в нем могут уместиться несколько членов экипажа. Капсула прошла вместе с космонавтами через плазму в атмосфере, сильно обгорела, но выполнила основную функцию - доставила трех космонавтов на Землю в целости и сохранности.
ИСТОЧНИК KP.RU