В Борисоглебске установили побывавшую на орбите капсулу космического корабля «Союз»

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-17T10:52:59+03:00

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В минувшую субботу, 13 апреля, напротив Борисоглебского приборостроительного завода открыли памятный знак «Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-20М». Это конусообразный отсек космического корабля высотой более двух метров. Ширина аппарата такова, что в нем могут уместиться несколько членов экипажа. Капсула прошла вместе с космонавтами через плазму в атмосфере, сильно обгорела, но выполнила основную функцию - доставила трех космонавтов на Землю в целости и сохранности.

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ИСТОЧНИК KP.RU