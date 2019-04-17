2019-04-17T10:35:43+03:00
Авто

В Воронеже оштрафовали инвалида, колесящего на "Рено" по тротуару

79-летний мужчина получил две тысячи рублей штрафа
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото ГУ МВД по Воронежской области.Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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Сотрудники Госавтоинспекции изучили опубликованные в сети фото, на которых водитель автомобиля "Рено-Каптюр" со знаком "инвалид" невозмутимо катался по тротуару. Происшествие имело мело 5 апреля у дома 12 на улице Комарова.

Выяснилось, что за рулем был 79-летний мужчина. Водителя вызвали в ГИБДД и привлекли к ответственности по статье по части 2 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Нарушение правил расположения транспортного средства". Наказание - штраф в 2000 рублей.

Напомним, что в ГИБДД принимают обращения по телефону 269-61-02 (или 02), а также через официальный сайт ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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