6 миллионов рублей штрафа заплатит "РВК-Воронеж"

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-17T10:07:07+03:00

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6 миллионов рублей вместо 12 заплатит "РВК-Воронеж" после проверки регионального УФАС. К антимонопольщикам обратились представители бизнес-центра. Пожаловались на необоснованные начисления за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

Дело в том, что "водоканалу" нужно было каждые три месяца брать необходимые пробы. Вместо этого, по данным антимопольщиков, счет выставлялся в течение семи месяцев подряд.

Как сообщают в УФАС, в итоге "РВК-Воронеж" привлекли к административной ответственности на сумму 12,5 млн руб. Это решение "водоканал" попытался оспорить в суде. Арбитражный суд области отклонил жалобу, но уменьшил штраф в два раза - до 6,3 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU