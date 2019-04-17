73 макета гусей изъяли у воронежских браконьеров

СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-17T09:01:34+03:00

Охранная зона - это буферная территория между заповедником и другими хозяйствующими субъектами. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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В охранной зоне Воронежского заповедника госинспекторы задержали группу браконьеров. Трое мужчин незаконно охотились на участке леса со стороны Липецкой области 11 апреля. Об этом сообщили в заповеднике.

При обыске у браконьеров нашли как трофеи, так и огнестрельное оружие. В качестве приманки использовали макеты диких гусей - таковых у них было аж 73!

- Пойманные браконьеры - это не случайность, а планомерная и качественная работа госинспекторского состава, - сообщил Анатолий Тарасов, директор Воронежского государственного заповедника. - Просим всех жителей соблюдать правила поведения не только в заповеднике и заказнике "Воронежский", но и в охранной зоне.

Отметим, что охранная зона - это буферная территория между заповедником и хозяйствующими субъектами, которая создается для предотвращения неблагоприятных воздействий. Там запрещен любой вид охоты, однако разрешены сбор грибов, ягод, плодов, а также любительский лов рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU