В Воронежской области закрыли скотобойню, где не следили за болезнями животных

СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-17T08:31:11+03:00

Отходы после убоя животных собирались не в специальные контейнеры, а в обычные полиэтиленовые мешки. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Убойный пункт проверили представители Россельхознадзора. Специалисты нашли нарушения: в помещении не было рабочего места для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, не хватало освещения, отсутствовала сигнальная система для остановки процесса убоя при обнаружении заразной болезни. Отходы собирались не в специальные контейнеры, как требуют нормы, а в обычные полиэтиленовые мешки.

- Судом фирма признана виновной по статье КоАП РФ "Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил". Юридическому лицу назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 5 суток, - сообщают в пресс-службе УФССП по Воронежской области. - Решение суда выполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU