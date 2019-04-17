Фестиваль «RE:Форма танца» покажет воронежцам 8 новых спектаклей

СЕГОДНЯ 00:47 2019-04-17T00:52:05+03:00

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Стала полностью известна основная программа проекта «RE:Форма танца», придуманного главным балетмейстером Воронежского театра оперы и балета Александром Литягиным. Первый масштабный фестиваль современной хореографии, который пройдет с 14 по 18 мая, покажет воронежцам восемь специально созданных для нашей труппы спектаклей, а также один бонус.

Фестиваль откроется 14 мая в 19.00 проектом Ольги Лабовкиной «Воздух», с этой танцевальной миниатюрой она в 2017 стала лауреатом конкурса молодых хореографов международного фестиваля Context. Diana Vishneva.

Также в этот вечер поставленные в Воронеже спектакли покажут женщины-хореографы, представительницы различных школ современного танца.

Российская финалистка образовательной программы для профессиональных постановщиков от Британской танцевальной компании Уэйна МакГрегора Мария Яшникова представит постановку «Его глазами» на музыку Филиппа Гласса, Гидона Кремера и Son Lux. Это история о том, что миром правят иллюзии.

Хореограф Екатерина Кислова, дважды обладательница премии «Золотая маска», которая ставит для лучших российских современных трупп, покажет балетное действие с певцами и музыкантами «Принцесса Тур’андот» на музыку Пуччини. Язяком танца артисты расскажут, как в женском образе сочетаются величие, мудрость, красота и в то же время жестокость.

Во второй день фестиваля, 16 мая, свои работы представят хореографы, создатели и хранители эстетики современного танца в стенах классического театра, чьи работы уже знакомы воронежским зрителям, - Павел Глухов, Александр Литягин и Андрей Меркурьев.

Павел Глухов поставил «Времена года. Чайковский». Это не лирическая метафора, но физическая причина существования души. О планетарной нейронной сети, определяющей существование человечества и его состояние сознания - смене времен года.

Александр Литягин представил на суд зрителей спектакль «Как без рук» на музыку Ефрема Подгайца. В основе постановки - высказывание Льва Толстого: «Любовь уничтожает смерть и превращает ее в пустой призрак; она же обращает жизнь из бессмыслицы в нечто осмысленное и из несчастья делает счастье».

Андрей Меркурьев поставил спектакль «И ангелы плачут» на музыку Ezzio Bosso - про ангелов, которые уходят. Начало вечера в 19.00.

18 мая фестиваль «RE:Форма танца» завершится вечером одноактных балетов в постановке молодых мастеров, которые задают вектор развития современного танца в России - Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского.

Aheym Константина Матулевского на музыку Bryce Dessner & Kronos Quartet о поиске себя, своего места в жизни.

«Арлекинада.New» Софьи Гайдуковой на музыку Алексея Айги – это история о личных переживаниях героев. Но она не о любви, описанной когда-то в романах, а о любви, которая сейчас происходит в жизни.

Anima – работы творческого тандема Гайдуковой и Матулевского на музыку Филиппа Гласса. В психологии, благодаря Карлу Юнгу, слово anima обозначает бессознательный «образ женщины», женское начало в чувственном восприятии мужчины. Одноименный балет, прежде всего, является глубоким философским размышлением авторов об архетипе Женщины, женской природе, ее силе.

Каждый фестивальный день после спектаклей будут проходить открытые диалоги с авторами постановок в формате рublic talk и автограф-сессии.

ИСТОЧНИК KP.RU