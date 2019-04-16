2019-04-16T21:59:09+03:00
Звезды

Воронежцам покажут эскизы декораций художницы, оформлявшей спектакли воронежских театров

Работы Нины Гапоновой покажет из своего собрания музей имени Крамского
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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18 апреля в музее имени Крамского откроется экспозиция, посвященная Году театра в России. В выставочном зале разместится выставка «Нина Гапонова. Маленький мир в картинной раме». Проект представит около 50 эскизов, созданных известным театральным художником к спектаклям за 1970-2010 годы.

Нина Гапонова - выпускница театрально-постановочного факультета Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, лауреат Госпремии РСФСР имени Станиславского, работала во многих театрах, как в СССР, так и в России и за рубежом. В период с 1971 по 1988 годы Нина Ивановна была главным художником Воронежского театра драмы имени Кольцова. Она была первой женщиной на этой долдности за более 200-летнюю историю существования театра.

В работах Нины Гапоновой запечатлена история воронежского театра. Большинство спектаклей, над которыми работала Нина Ивановна, уже не идут на сцене, но на ее холстах они вновь предстают перед зрителями. В костюмах, сшитых по эскизам Гапоновой, выходили на сцену легенды Воронежской драмы - Римма Мануковская, Кира Трапезникова, Евгений Смирнов, Татьяна Краснопольская. На счету Гапоновой более 200 постановок в разных жанрах - она оформляла не только драмы, в ТЮЗе - сказки, в Воронежском ТОБе - оперы и балеты, телеспектакли и концерты.

Работы художницы печатались в журналах «Театр», «Театральная жизнь», « Художник».

Картины и эскизы декораций Нины Гапоновой находятся в 25 музеях страны, в том числе в Театральном музее имени Бахрушина (Москва), Фонде союза художников, Воронежском музее имени Крамского, а также в частных собраниях России и за рубежом.

Выставка продлится до 26 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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