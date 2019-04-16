На дерби воронежского «Бурана» и ХК «Тамбов» можно будет посмотреть бесплатно
Воронежских хоккейных болельщиков ждет приятный сюрприз. Можно посмотреть на «Буран» после долгого перерыва. Напомним, наши хоккеисты не вышли в плей-офф и уже с февраля находятся в отпуске с периодическими краткими сборами.
На этот раз «ураганных» ждет спарринг с принципиальным соперником – ХК «Тамбов». Встреча пройдет 19 апреля на льду «Юбилейного», начнется она в 17.00. Посмотреть на дерби можно будет бесплатно.
Напомним, что еще раньше, 17 и 18 апреля «Россошь» продолжит борьбу за Кубок Регионов двумя выездными матчами финальной серии с пензенским «Дизелистом». Обе игры начнутся в 19.00. Пока счет в серии ничейный – 1:1.
ИСТОЧНИК KP.RU