На дерби воронежского «Бурана» и ХК «Тамбов» можно будет посмотреть бесплатно

СЕГОДНЯ 20:02 2019-04-16T20:02:57+03:00

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Воронежских хоккейных болельщиков ждет приятный сюрприз. Можно посмотреть на «Буран» после долгого перерыва. Напомним, наши хоккеисты не вышли в плей-офф и уже с февраля находятся в отпуске с периодическими краткими сборами.

На этот раз «ураганных» ждет спарринг с принципиальным соперником – ХК «Тамбов». Встреча пройдет 19 апреля на льду «Юбилейного», начнется она в 17.00. Посмотреть на дерби можно будет бесплатно.

Напомним, что еще раньше, 17 и 18 апреля «Россошь» продолжит борьбу за Кубок Регионов двумя выездными матчами финальной серии с пензенским «Дизелистом». Обе игры начнутся в 19.00. Пока счет в серии ничейный – 1:1.

ИСТОЧНИК KP.RU