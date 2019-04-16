2019-04-16T19:52:44+03:00
Спорт

Вратарь воронежского «Факела» вернулся домой после операции

Дмитрию Кортневу предстоит долгая реабилитация
Юрий КОЗЛОВ
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Дмитрию Кортневу сейчас нужно набраться терпения и понемногу возвращаться в строй.Дмитрию Кортневу сейчас нужно набраться терпения и понемногу возвращаться в строй.Фото: с сайта ФК "Факел"
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В понедельник, 15 апреля, поздним вечером вратарь «Факела» Дмитрий Кортнев вернулся из Москвы в родной Воронеж. В столичной Центральной клинической больнице Российской академии наук ему сделали операцию. Дмитрию восстанавливали сухожилие на левом плече после полученной травмы.

Врачи считают, что операция прошла успешно. Однако Кортневу теперь предстоит долгая реабилитация – от четырех до шести месяцев. Смотря как среагирует организм на постепенное наращивание нагрузок.

До травмы Дмитрий Кортнев набрал хорошую форму и много спасал команду. Не надо забывать, что это один из немногих футболистов нынешнего «Факела», родившихся в Воронеже. За своих земляков болеть все же приятнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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