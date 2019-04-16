Жители Воронежской области могут бесплатно получить консультации по прививкам

СЕГОДНЯ 19:29 2019-04-16T19:29:43+03:00

Как часто делать прививки от разных инфекционных болезней, пояснят на горячей линии. Фото: Мария ЛЕНЦ

Для этого нужно позвонить по телефону горячей линии

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С 15 по 29 апреля в региональном управлении Роспотребнадзора работает горячая линия по прививкам.

Воронежцы и жители области могут бесплатно получить консультации специалистов-эпидемиологов. Медики ответят на все вопросы по прививкам против кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, пневмококковой и гемофильной инфекции, туберкулеза, дифтерии, коклюша и столбняка.

Звонить на горячую линию по телефону 8-800-700-92-84 можно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 12.45).

ИСТОЧНИК KP.RU