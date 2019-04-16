В Воронеже 21 апреля пустят семь дополнительных автобусов до кладбищ
В Вербное воскресенье, 21 апреля, воронежцы, желающие навести порядок на могилах родственников и друзей перед Пасхой, могут добраться до кладбищ на дополнительных автобусах. Они будут ездить с 8.00 до 15.00. Новых автобусов будет семь:
1. «ул. Димитрова – Восточное (Левобережное) кладбище;
2. «Институт – Восточное (Левобережное) кладбище»;
3. «з-д ГОО – Никольское кладбище»;
4. «Отрожка – Буденновское кладбище»;
5. «ост. «Храм» – ост. «ун-м «Молодежный» – Юго-Западное кладбище»;
6. «ост. «Храм» – ост. «ун-м «Молодежный» – Лесное кладбище»;
7. «Центральный рынок – Юго-Западное кладбище».
Также в городской администрации обязали городских перевозчиков обеспечить резерв автобусов, проходящих вблизи или мимо городских кладбищ. Они будут нужны на тот случай, если на семь дополнительных маршрутках будет слишком много пассажиров. В любом случае горожанам напоминают, как еще можно добраться до могил:
– Юго-Западное кладбище – №№ 15, 15а, 76;
– Лесное кладбище – №№ 8, 17, 60б, 68, 68а;
– Коминтерновское кладбище – №№ 3в, 5, 5а, 9ка, 9кс, 18, 22, 23к, 27, 33к, 37, 37а, 41, 47, 49, 49б, 57в, 64, 69т, 75, 79, 80, 81, 84, 90, 105, 115, 125;
– Восточное (Левобережное) кладбище – №№ 3в, 13;
– Правобережное кладбище (Шилово) – №№ 113, 113кт, 113кш;
– Никольское кладбище – № 39;
– Подгоренское кладбище – № 49б.
ИСТОЧНИК KP.RU