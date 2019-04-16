В Воронеже 21 апреля пустят семь дополнительных автобусов до кладбищ

СЕГОДНЯ 19:04 2019-04-16T19:04:33+03:00

В мэрии надеются, что автобусов хватит на всех. Фото: из архива «КП»

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В Вербное воскресенье, 21 апреля, воронежцы, желающие навести порядок на могилах родственников и друзей перед Пасхой, могут добраться до кладбищ на дополнительных автобусах. Они будут ездить с 8.00 до 15.00. Новых автобусов будет семь:

1. «ул. Димитрова – Восточное (Левобережное) кладбище;

2. «Институт – Восточное (Левобережное) кладбище»;

3. «з-д ГОО – Никольское кладбище»;

4. «Отрожка – Буденновское кладбище»;

5. «ост. «Храм» – ост. «ун-м «Молодежный» – Юго-Западное кладбище»;

6. «ост. «Храм» – ост. «ун-м «Молодежный» – Лесное кладбище»;

7. «Центральный рынок – Юго-Западное кладбище».

Также в городской администрации обязали городских перевозчиков обеспечить резерв автобусов, проходящих вблизи или мимо городских кладбищ. Они будут нужны на тот случай, если на семь дополнительных маршрутках будет слишком много пассажиров. В любом случае горожанам напоминают, как еще можно добраться до могил:

– Юго-Западное кладбище – №№ 15, 15а, 76;

– Лесное кладбище – №№ 8, 17, 60б, 68, 68а;

– Коминтерновское кладбище – №№ 3в, 5, 5а, 9ка, 9кс, 18, 22, 23к, 27, 33к, 37, 37а, 41, 47, 49, 49б, 57в, 64, 69т, 75, 79, 80, 81, 84, 90, 105, 115, 125;

– Восточное (Левобережное) кладбище – №№ 3в, 13;

– Правобережное кладбище (Шилово) – №№ 113, 113кт, 113кш;

– Никольское кладбище – № 39;

– Подгоренское кладбище – № 49б.

ИСТОЧНИК KP.RU