В Воронеже закроют обе набережные на правом берегу
Вдоль них нельзя будет проехать 20 апреля
Вдоль набережных 20 апреля можно будет только совершать пешие прогулки.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В субботу, 20 апреля, с 6.00 до 15.00 нельзя будет проехать по набережной Массалитинова и по большей части Петровской набережной. В эти часы там будет проходить Воронежский марафон. Чтобы не мешать любителям бега выяснить, кто быстрее и выносливее, машины будут заворачивать. Так что в субботу лучше заранее продумать возможные маршруты объезда.
Движение автотранспорта, а также парковку машин запретят от участка Петровской набережной, где ее пересекает улица Большая Стрелецкая, до Северного моста.
ИСТОЧНИК KP.RU