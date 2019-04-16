2019-04-16T19:02:23+03:00
Общество

В Воронеже закроют обе набережные на правом берегу

Вдоль них нельзя будет проехать 20 апреля
Юрий КОЗЛОВ
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Вдоль набережных 20 апреля можно будет только совершать пешие прогулки.Вдоль набережных 20 апреля можно будет только совершать пешие прогулки.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В субботу, 20 апреля, с 6.00 до 15.00 нельзя будет проехать по набережной Массалитинова и по большей части Петровской набережной. В эти часы там будет проходить Воронежский марафон. Чтобы не мешать любителям бега выяснить, кто быстрее и выносливее, машины будут заворачивать. Так что в субботу лучше заранее продумать возможные маршруты объезда.

Движение автотранспорта, а также парковку машин запретят от участка Петровской набережной, где ее пересекает улица Большая Стрелецкая, до Северного моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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