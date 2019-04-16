2019-04-16T18:37:23+03:00
Общество

В Воронеже с 20 апреля маршруткам запретят останавливаться у цирка на Краснознаменной

Водители будут выпускать пассажиров на улице 20 лет Октября
Юрий КОЗЛОВ
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С 20 апреля уберут остановку общественного транспорта с улицы Краснознаменной напротив Дома быта.

- Из маршруток №№ 3, 5, 5а, 69т и 104 при движении из центра пассажиров будут высаживать на остановке «Улица Кирова», а из автобусов №№ 80, 113 и 113кш люди будут выходить у цирка, но на улице 20 лет Октября, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа.

Остановку ликвидируют, потому что там скапливается транспорт, и автобусы часто заезжают на пешеходный переход. Решение о том, чтобы ее убрать, приняли после того, как на городской планерке 25 февраля на эту проблему обратил внимание сотрудник городской полиции. Полтора месяца ушло на изучение дорожной ситуации в этом районе. После чего правоту полицейского фактически признали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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