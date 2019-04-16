В Воронеже водителя маршрутки оштрафовали за высадку людей посреди дороги

СЕГОДНЯ 18:07 2019-04-16T18:07:32+03:00

За такую остановку водитель маршрутки раскошелится на 1,5 тысячи рублей. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Час расплаты настал для 35-летнего воронежца, работающего на маршрутном «ПАЗике». Наказан он был за то, что 11 апреля около 16.50 по ведомым только ему причинам высадил пассажиров прямо посреди дороги у дома № 1 на площади Черняховского, напротив вокзала «Воронеж-1».

Действия водителя сфотографировали, снимок попал в ГИБДД. В итоге по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ мужчина должен заплатить штраф – 1500 рублей.

В региональном ГУ МВД напоминают: если при вас грубо нарушили правила движения, позвоните в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02. Фото и тем более видео станет большим подспорьем для того, чтобы быстрее наказать того, кто плюет на соблюдение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU