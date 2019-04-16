2019-04-16T18:07:32+03:00
Общество

В Воронеже водителя маршрутки оштрафовали за высадку людей посреди дороги

Так оригинально он остановился у вокзала [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
За такую остановку водитель маршрутки раскошелится на 1,5 тысячи рублей.За такую остановку водитель маршрутки раскошелится на 1,5 тысячи рублей.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Час расплаты настал для 35-летнего воронежца, работающего на маршрутном «ПАЗике». Наказан он был за то, что 11 апреля около 16.50 по ведомым только ему причинам высадил пассажиров прямо посреди дороги у дома № 1 на площади Черняховского, напротив вокзала «Воронеж-1».

Действия водителя сфотографировали, снимок попал в ГИБДД. В итоге по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ мужчина должен заплатить штраф – 1500 рублей.

В региональном ГУ МВД напоминают: если при вас грубо нарушили правила движения, позвоните в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02. Фото и тем более видео станет большим подспорьем для того, чтобы быстрее наказать того, кто плюет на соблюдение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На дерби воронежского «Бурана» и ХК «Тамбов» можно будет посмотреть бесплатно
Вратарь воронежского «Факела» вернулся домой после операции
Жители Воронежской области могут бесплатно получить консультации по прививкам
В Воронеже 21 апреля пустят семь дополнительных автобусов до кладбищ
В Воронеже закроют обе набережные на правом берегу
В Воронеже с 20 апреля маршруткам запретят останавливаться у цирка на Краснознаменной
Модернизированную воронежскую ТЭЦ-1 обещают запустить в конце 2019 года
В Воронеже у цирка на фото попало авто, перегородившее дорогу к подземному переходу
Каршеринг в Воронеже: в 2019 году в автопарке будет 150 автомобилей
Владимир Нетёсов: «На выборах в облдуму-2020 мы обязательно увидим новых кандидатов»
В Воронеже поймали двух девушек-одногодок, торговавших синтетическими наркотиками по-крупному
В Воронежской области стало меньше бешеных животных
Под Воронежем рецидивист угнал машину, попал на ней в ДТП и ограбил женщину