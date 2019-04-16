Модернизированную воронежскую ТЭЦ-1 обещают запустить в конце 2019 года

СЕГОДНЯ 17:45 2019-04-16T17:45:59+03:00

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Во вторник, 16 апреля, на Воронежскую ТЭЦ-1 приехал губернатор Александр Гусев и генеральный директор ПАО «Квадра» Семен Сазонов. Напомним, именно это предприятие сейчас занимается модернизацией теплоэлектростанции – прежде всего строительством новой парогазовой установки (ПГУ) мощностью 223 МВт.

Семен Сазонов пообещал главе области, что новое оборудование запустят в конце 2019 года, а общая стоимость инвестиций в ПГУ составит 15 миллиардов рублей. Любопытно, что ранее в планах властей было ввести в эксплуатацию современную парогазовую установку еще в 2015 году. Тогда анонсировали, что на нее потратят 17 млрд. Представители «Квадры» пару раз переносили сроки сдачи, остается надеяться, что конец 2019 года – дата окончательная.

Руководитель воронежской «Квадры» сообщил губернатору, что уже установлены котлы-утилизаторы, дожимные компрессорные установки, две градирни, электрооборудование, паровые турбины, сетевые насосы и подогреватели воды. По идее, с новой «начинкой» ТЭЦ-1 должна обогревать большую часть Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU