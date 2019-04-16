В Воронеже у цирка на фото попало авто, перегородившее дорогу к подземному переходу

СЕГОДНЯ 17:19 2019-04-16T17:19:06+03:00

Так парковаться нельзя. Но если все оставляют машины, то можно? Фото: "Мой и твой Воронеж".

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В паблике «Мой и твой Воронеж» обратили внимание на стихийную парковку у цирка. Машины стоят недалеко от подземного перехода и сильно затрудняют дорогу к нему. На этот раз особенно постарался водитель красной «Дэу-Нексия». Люди вынуждены проходить к переходу не по тротуару, а по земляному газону, весной весьма грязному.

Традиционно комментаторы разделились на пешеходов, возмущенных такой парковкой, адекватных водителей, их поддерживающих. Был и пост, где высказывалось мнение, что и так в этом месте каждый день машины стоят, а люди, ничего, пройдут. Кстати, стихийно паркуются здесь действительно много. Повод для ГИБДД обратить внимание на этот пятачок.

Надо сказать, и в самом подземном переходе творят ремонт весьма странно. Почему-то никто не удосужился повесить указатели, куда теперь идти, чтобы попасть на другую сторону дороги, через перегороженное пространство. Приходится справится у людей, привыкших к местным реалиям.

ИСТОЧНИК KP.RU