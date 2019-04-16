2019-04-16T16:33:45+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали двух девушек-одногодок, торговавших синтетическими наркотиками по-крупному

Им помогал мужчина [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Вся банда в сборе.Вся банда в сборе.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Сотрудники управления наркоконтроля региональной полиции поймали банду наркоторговцев. Большую ее часть составляли две 25-летних девушки. А еще членом банды был 35-летний мужчина. Эта криминальная тройка продавала синтетические наркотики через тайники.

На допросе наркоторговцы выдали тайник, где нашли 500 граммов «синтетики» и оборудование для расфасовки смертельного зелья. Надо сказать, полицейские сработали вовремя – банда уже думала уезжать из Воронежской области. Сейчас стражи порядки выясняют адреса других закладок. Ну а трем торговцам смертью придется отвечать перед судом по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ с длиннющим названием. Если вкратце, то возбуждают ее в отношении тех мерзавцев, которые делают, пересылают и продают, оборудуя тайники или иным способом, всякую наркотическую дрянь. Грозит криминальной тройке до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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