В Воронежской области стало меньше бешеных животных

СЕГОДНЯ 15:53 2019-04-16T15:53:13+03:00

Чаще всего заболевают ближайшие соседи людей - собаки и кошки

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С начала 2019 года на территории Воронежской области зарегистрировали восемь случаев бешенства в семи районах, что в 6,4 раза меньше, чем в аналогичный период 2018 года, когда 51 случай заболевания было зарегистрировано в 21 районе.

Чаще других бешенством страдают кошки и собаки (по три случая), а также лисы (2 случая).

На 14% реже стали в этом году обращаться за антирабической помощью после контакта с животными, укусов или ослюнений. Всего зарегистрировано 1361 случаев.

- Число укусов, нанесенных дикими животными остается на прежнем уровне, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Воронежской области. – В очагах бешенства таких случаев было 19, что в 8,7 раза меньше прошлогоднего.

ИСТОЧНИК KP.RU