2019-04-16T15:53:13+03:00
Общество

В Воронежской области стало меньше бешеных животных

Чаще всего заболевают ближайшие соседи людей - собаки и кошки
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Чаще всего болеют домашние животныеЧаще всего болеют домашние животныеФото: Елена ФЕДЯШЕВА
Изменить размер текста:

С начала 2019 года на территории Воронежской области зарегистрировали восемь случаев бешенства в семи районах, что в 6,4 раза меньше, чем в аналогичный период 2018 года, когда 51 случай заболевания было зарегистрировано в 21 районе.

Чаще других бешенством страдают кошки и собаки (по три случая), а также лисы (2 случая).

На 14% реже стали в этом году обращаться за антирабической помощью после контакта с животными, укусов или ослюнений. Всего зарегистрировано 1361 случаев.

- Число укусов, нанесенных дикими животными остается на прежнем уровне, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Воронежской области. – В очагах бешенства таких случаев было 19, что в 8,7 раза меньше прошлогоднего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже поймали двух девушек-одногодок, торговавших синтетическими наркотиками по-крупному
Под Воронежем рецидивист угнал машину, попал на ней в ДТП и ограбил женщину
Владимир Нетёсов: «В ходе реализации национальных и партийных проектов нам предстоит добиться серьезных результатов»
В Воронеже на Московском проспекте "зацветут" опоры фонарей
Под Воронежем за новую школу готовы заплатить 716 миллионов рублей
В Воронеже на улице умер пенсионер
В Воронеже предприятием, которое не платило зарплату, занялся Следственный комитет
В Нововоронеже автоледи подвесила свой «Мицубиси» на бордюрный камень
Во дворе воронежской многоэтажки нашли тело девушки-вьетнамки
Воронеж попал в число городов с низкой аварийностью
Воронежские подростки украли цветы из-за любви к девушке
Из Воронежа в Россошь пустят две новые электрички
Журнал «УРАЛСИБ» - лауреат конкурса «Лучшее корпоративное медиа - 2019»
Губернатор Воронежской области поручил дать денег Грибановскому машиностроительному заводу
На поддержку воронежских производств выделят более 400 миллионов рублей
Воронежцы сочувствуют трагедии Собора Парижской Богоматери
Гриппом и ОРВИ за неделю заболели 5552 жителя Воронежской области
Воронежский стадион «Буран» реконструируют в следующем году
В этом году в Воронежской области построят 9 школ и 19 садиков
В Воронеже из-за ДТП пришлось демонтировать остановку
От укусов клещей пострадали уже 69 жителей Воронежской области
Воронежским должникам в середине мая отключат канализацию