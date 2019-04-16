Под Воронежем рецидивист угнал машину, попал на ней в ДТП и ограбил женщину

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-16T15:36:45+03:00

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14 и 15 апреля для 35-летнего жителя Семилук, судимого за грабеж, кражи и угон, оказались богаты на события. 14-го он угнал «четверку». Она была припаркована на улице Железнодорожной Семилук. На угнанной машине мужчина почти сразу попал в ДТП, после чего сбежал, забыв на сидении мобильник.

59-летний владелец «четверки» утром 15 апреля вышел на улицу, увидел, что машины нет, и написал заявление в полицию. Стражи порядка нашли «Жигули» на соседней улице, также они обнаружили мобильник. По нему они быстро определили, кто мог угнать машину, и направились к вору домой. Но не успели дойти. Дело в том, что рецидивист не унимался, как поется в одной блатной песне, «грабежа душа его хотела». Недалеко от своего дома он напал на проходившую женщину. Та закричала, ее услышали оперативники, пришедшие ловить вора. И мужчину задержали.

Теперь рецидивист будет отвечать по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и части 3 статьи 30, частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU