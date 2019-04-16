В Воронеже на Московском проспекте "зацветут" опоры фонарей

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-16T14:44:44+03:00

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В преддверии Дня Земли, который отмечается 22 апреля, в Воронеже пройдет общегородской субботник. Горожане направят свои усилия на сбор мусора в лесных массивах и парках Воронежа – парках «Оптимист», «Динамо», «Дуборава», «Орленок». К уборке планируется привлечь студентов и школьников, а сбор сразу проводить с сортировкой мусора для вторничной переработки пластика, стекла, макулатуры.

17 апреля на улице Моисеева, 2 пройдет экологическая акция «Экодвор», где жителей также призовут к раздельному сбору мусора.

22 апреля состоится экологический форум «Изменим мир к лучшему» среди учащихся городских школ в рамках Фестиваля экологических знаний.

В рамках месячника по благоустройству запланирована посадка 340 крупномерных саженцев высотой 2,5-3,5 метра с закрытой корневой системой, с проведением последующих уходных работ, на адресам:

- по ул. Героев Сибиряков (разделительная полоса на участке от ул. Матросова до ТЦ «Армада») - посадка 70 кленов глобозум;

- на участке Московского проспекта (разделительная полоса от ул. Хользунова до ул. Генерала Лизюкова) и в сквере «Ратный» – посадка 100 саженцев хвойных пород. Кроме здесь "зацветут" опоры фонарей - их оформят с помощью ампельных сортов цветов.

- на территории музея «Арсенал» запланирована посадка 12-ти деревьев, 68 кустарников и более 600 штук многолетних трав и цветов;

- на магистральных улицах и территориях общего пользования, в том числе в местах утраченных насаждений, по Московскому проспекту, на Ленинском проспекте, по ул. 9 Января, ул. Героев Стратосферы, в парке Патриотов, в скверах «Примирения и согласия», Добролюбова, на бульваре Литературный будет выполнена посадка 144 саженцев деревьев (клен остролистный, липа, тополь пирамидальный, рябина промежуточная).

ИСТОЧНИК KP.RU