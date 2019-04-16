Под Воронежем за новую школу готовы заплатить 716 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-16T14:41:53+03:00

Образовательное учреждение на 1100 учеников должно появиться в 2021 году в Бабяково

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Во вторник, 16 февраля, на сайте госзакупок появилась информация об аукционе на право построить школу на 1100 мест в селе Бабяково. Заказчик работ - администрация Новоусманского района.

Начальная цена аукциона 716 869 тысяч рублей. По идее, участники тендера могут ее снизить. Практика показывает, что чаще всего сбивают цену не очень сильно.

За эти деньги в школе должны сделать просторные современные кабинеты, лаборатории, телестудию и цифровую фотовидеостудию, сенсорные комнаты (помещения для релаксации, снятия стресса и расслабления), зал 3D, библиотеку с медиатекой, класс хореографии, тренажерный зал. Кроме того, на территории вокруг школы должны посадить деревья, цветы и кустарники, а также оборудовать неподалеку остановку общественного транспорта.

Деньги подрядчику выделят в три этапа: 179,9 млн рублей — в 2019 году, 351,8 млн рублей — в 2020-м и 185,2 млн рублей — в 2021-м.

Заявки на торги принимают до 6 мая. Аукцион пройдет 13 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU