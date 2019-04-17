Авто с пробегом в Воронеже подешевели, но постарели

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-17T11:30:04+03:00

В лидерах по продажам - всего две иномарки

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Те, кто в 2014 году предсказывал постепенное старение автопарка страны, как в воду глядели. Из-за цен на новые машины водители предпочитают "докатывать" старые. Тенденция - общероссийская, и в Воронеже она также подтверждается. Если верить данным аналитиков "Авито Авто", средний возраст продаваемого автомобиля в нашем городе превысил 13 лет.

При этом впервые за долгое время отмечено снижение средней цены автомобиля. Пусть на 3%, но все-таки! В прошлом году машины не только старели, но и дорожали. Средняя цена составила 367 тысяч рублей.

В десятке лидеров по продажам - сплошь "Лады". На четвертой строчке - "Форд-Фокус", на девятой - "Дэу-Нексия". Вот, пожалуй, и все присутствие иномарок.

Лидеры продаж на рынке авто с пробегом в I квартале 2019 года. Источник: "Авито Авто" .

В нескольких крупных городах на первой строчке - не "Лады". В Москве и Санкт-Петербурге лидирует "Фокус", в Иркутске, Красноярске и Новосибирске - "Тойота-Королла", а в Ростове-на-Дону - "Хендэ-Акцент".

ИСТОЧНИК KP.RU