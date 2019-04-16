В Воронеже предприятием, которое не платило зарплату, занялся Следственный комитет

СЕГОДНЯ 14:11 2019-04-16T16:18:19+03:00

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Сотрудники Следственного комитета выяснили, что в апреле 2018 года и с июня по декабрь того же года руководители ООО «ПСК Адрем» не заплатили шести своим сотрудникам зарплату на общую сумму больше 100 тысяч рублей. Причем работники СК уверены, что действовали начальники «из корыстной и иной личной заинтересованности».

- Сейчас наши сотрудники изучают документацию фирмы, а также продолжают собирать доказательства того, что зарплату задерживали умышленно. Кроме того, они выясняют, есть ли долги перед другими работниками предприятия. Одновременно наши работники делают все для того, чтобы зарплата людям все же была выплачена в полном объеме и как можно раньше, - рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального управления СК России Валерий Смольянинов.

Руководителям предприятия придется отвечать по ч.2 ст.145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы» (штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо даже лишение свободы на срок до трех лет).

ИСТОЧНИК KP.RU