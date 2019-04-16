2019-04-16T13:54:34+03:00
Происшествия

В Нововоронеже автоледи подвесила свой «Мицубиси» на бордюрный камень

Женщина не справилась с управлением [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Вытащить из бордюрного плена иномарку женщине помогли гаишники.Вытащить из бордюрного плена иномарку женщине помогли гаишники.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Нововоронеже на улице Космонавтов случилось необычное ДТП. Гаишники, патрулирующие этот район, увидели «Мицубиси», стоящую прямо на газоне посреди дороги. Рядом стояла женщина с удрученным видом. Она рассказала инспекторам ДПС, что не справилась с управлением. В итоге иномарку занесло на газон, и автомобиль повис на бордюрном камне.

Полицейские вызвали трактор и эвакуатор, которые освободили «Мицубиси» из плена. Женщина, как выяснилось, живущая в Нововоронеже, поблагодарила полицейских и обещала дальше рулить поосторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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