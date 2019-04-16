В Нововоронеже автоледи подвесила свой «Мицубиси» на бордюрный камень

СЕГОДНЯ 13:54 2019-04-16T13:54:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нововоронеже на улице Космонавтов случилось необычное ДТП. Гаишники, патрулирующие этот район, увидели «Мицубиси», стоящую прямо на газоне посреди дороги. Рядом стояла женщина с удрученным видом. Она рассказала инспекторам ДПС, что не справилась с управлением. В итоге иномарку занесло на газон, и автомобиль повис на бордюрном камне.

Полицейские вызвали трактор и эвакуатор, которые освободили «Мицубиси» из плена. Женщина, как выяснилось, живущая в Нововоронеже, поблагодарила полицейских и обещала дальше рулить поосторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU