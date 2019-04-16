2019-04-16T13:38:23+03:00
Авто

Воронеж попал в число городов с низкой аварийностью

Судя по данным рейтинга, в соседнем Липецке водят еще спокойнее
Станислав ШЕВЧЕНКО
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На первый взгляд, аварий в нашем городе немало. Но данные страховых компаний говорят об обратном.На первый взгляд, аварий в нашем городе немало. Но данные страховых компаний говорят об обратном.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Эксперты страховой компании "Согласие" составили рейтинг городов по аварийности в сегменте "КАСКО". Считали соотношение числа убытков за год и числа полисов у страхователей. Использовались данные 2018 года.

Всего в список попали около 50 региональных центров. Как ни странно, Воронеж оказался в числе мест, где аварийность находится на относительно невысоком уровне. Он занял 39 строчку. Еще спокойнее ситуация в соседнем Липецке. Тот и вовсе на 46-й позиции.

Ну а самыми аварийными стали Томск, где отмечено соотношение 50,7%, Южно-Сахалинск (47,3%) и Москва (47%). Что любопытно, шестую строчку рейтинга занял соседний Курск с достаточно высоким показателем 44,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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