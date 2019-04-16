2019-04-16T13:32:50+03:00
Происшествия

Воронежские подростки украли цветы из-за любви к девушке

Это сначала, а потом принялись воровать из-за любви к деньгам
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники воронежского отдела полиции № 2 раскрыли три кражи цветов. В марте 2019 года с заявлениями о пропаже к ним обратились владельцы павильонов. Почерк у воров был один и тот же – они проделывали дыры в рольставнях и металлических стенах и залезали внутрь. Воровали все, что попадалось – и деньги, и цветы.

На днях стражи порядки задержали трех 17-летних воронежцев. В отделе полиции подростки признали свою вину в кражах. Юноши заявили, что первый раз пошли на дело, потому что один из них поссорился с девушкой и хотел подарить ей пусть не миллион алых роз, но все же осыпать ее цветами. Но воровство их затянуло, и дальше они уже вошли в раж, почувствовав вкус дармовых денег. Часть цветов у них обнаружили во время обыска и изъяли.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). Суда подростки будут дожидаться, находясь под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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