Из Воронежа в Россошь пустят две новые электрички

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-16T13:14:08+03:00

Новые электрички из Воронежа начнут ездить с 19 апреля, еще один поезд из Россоши - с 20 апреля. Фото: из архива «КП»

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С 19-20 апреля появятся дополнительные возможности уехать из Воронежа в Россошь и обратно.

С 19 апреля ежедневно будет курсировать электричка №6420/6344 , отправляющаяся с остановки Плехановской недалеко от вокзала Воронеж-1 в 18.40. Далее поезд будет следовать до Лисок, куда прибудет в 20.03, и до Россоши (в 21.47).

С той же даты по пятницам будет ездить электричка №6002/6008 «Воронеж 1 – Лиски – Россошь». С главного вокзала столицы Черноземья она отправится в 17.54. До Лисок поезд доедет в 20.36, до Россоши – в 22.50.

Еще одна новая электричка ежедневно будет курсировать из Россоши в Воронеж с 20 апреля. Поезд №6343/6419 «Россошь – Лиски -Воронеж 1», отправится из Россоши в 04.07. До Лисок он доедет в 06.03, а на главный вокзал Воронежа прибудет в 08.17.

ИСТОЧНИК KP.RU