2019-04-16T13:12:00+03:00
Общество

Журнал «УРАЛСИБ» - лауреат конкурса «Лучшее корпоративное медиа - 2019»

Банк УРАЛСИБ стал лауреатом Ежегодного всероссийского конкурса в области корпоративных медиа
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В номинации «Клиентские медиа: журнал» награду получил журнал «УРАЛСИБ». Торжественная церемония награждения и вручение дипломов состоялось в среду 10 апреля.

Организатор конкурса – некоммерческая отраслевая Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Журнал для клиентов и партнеров «УРАЛСИБ» - издание, призванное профессионально и объективно информировать аудиторию о достижениях и перспективах развития Банка, рыночных трендах и процессах, происходящих как в банковской сфере, так и в экономике в целом.

На сегодняшний день вышло 13 номеров журнала «УРАЛСИБ». В каждом номере журнала публикуется, в среднем, 20 информационных материалов, 90 фотоиллюстраций, 12 оригинальных инфографических материалов, 15 экспертных мнений. В 2018 году была запущена электронная версия журнала УРАЛСИБ.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ и по телефону 8 800 700 77 16.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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