2019-04-16T12:36:43+03:00
Общество

Губернатор Воронежской области поручил дать денег Грибановскому машиностроительному заводу

Предприятие само не в состоянии расплатиться по кредитам
Яков СТРОГОВ
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Александр Гусев поручил оказать финансовую поддержку Грибановскому машиностроительному заводу.Александр Гусев поручил оказать финансовую поддержку Грибановскому машиностроительному заводу.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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В понедельник, 15 апреля, в правительстве Воронежской области обсуждали состояние дел на Грибановском машиностроительном заводе, входящем в группу компаний «ЦНО-Химмаш».

В 2013 году в этой группе создали новое предприятие «ГЕНБОРГ». На его базе планировали создать производство энергоэффективных электродвигателей. Под этот проект взяли большие кредиты. Предприятия группы выступили поручителями. Однако что-то экономисты не рассчитали, и в итоге пришлось расплачиваться организациям, входящим в компанию, в том числе и Грибановскому машиностроительному заводу. На совещании обсуждали как раз связанное с этим ухудшение финансового состояния предприятия.

– Нам важно, чтобы люди продолжали работать. И мы готовы подставить плечо, – заявил губернатор Александр Гусев.

Глава области дал поручение – в ближайшее время проработать возможные схемы оказания финансовой поддержки предприятию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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