Губернатор Воронежской области поручил дать денег Грибановскому машиностроительному заводу
В понедельник, 15 апреля, в правительстве Воронежской области обсуждали состояние дел на Грибановском машиностроительном заводе, входящем в группу компаний «ЦНО-Химмаш».
В 2013 году в этой группе создали новое предприятие «ГЕНБОРГ». На его базе планировали создать производство энергоэффективных электродвигателей. Под этот проект взяли большие кредиты. Предприятия группы выступили поручителями. Однако что-то экономисты не рассчитали, и в итоге пришлось расплачиваться организациям, входящим в компанию, в том числе и Грибановскому машиностроительному заводу. На совещании обсуждали как раз связанное с этим ухудшение финансового состояния предприятия.
– Нам важно, чтобы люди продолжали работать. И мы готовы подставить плечо, – заявил губернатор Александр Гусев.
Глава области дал поручение – в ближайшее время проработать возможные схемы оказания финансовой поддержки предприятию.
ИСТОЧНИК KP.RU