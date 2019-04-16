2019-04-16T12:30:47+03:00
Общество

На поддержку воронежских производств выделят более 400 миллионов рублей

В списке пять предприятий области
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фонд развития промышленности Воронежской области определил пять проектов, на которые выделят финансовую поддержку со стороны государства – более миллиарда рублей. Благодаря этому, в регионе появятся дополнительно около 50 высокотехнологичных рабочих мест.

В список проектов вошли «Борисоглебский трикотаж» с бюджетом более 42 миллионов рублей, завод «Промтехоборудование» с бюджетом 152 миллиона, проекты по производству ультразвукового и электронного оборудования, а также комплектующих для машин по добыче полезных ископаемых.

По информации областного правительства, средства поступят в рамках рамках двух подпрограмм: «Развитие» и «Комплектующие изделия». До 70% займа – федеральные средства, от 30% – областные. На предоставление займов предприятиям в областном бюджете заложено 180 миллионов рублей. Это обеспечит привлечение до 420 млн федеральных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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