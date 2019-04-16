Воронежцы сочувствуют трагедии Собора Парижской Богоматери

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-16T12:04:37+03:00

В знак солидарности с парижанами они возложат цветы к копии Эйфелевой башни

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Воронежцы потрясены трагедией, произошедшей в понедельник, 15 апреля, с собором Нотр-Дам де Пари. Он наполовину уничтожен крупным пожаром, полыхавшим девять часов. Пожарные справились с огнем только поздно вечером.

Во вторник, 16 апреля, на странице сообщества «ВОРОНЕЖ.ПЕШКОМ. Экскурсии по Воронежу» краевед и руководитель общественного объединения «Архнадзор» Ольга Рудева призвала всех, кому небезразлична судьба памятника архитектуры мирового значения, прийти к воронежской миниатюре Эйфелевой башни, которая расположена во дворе гимназии им. Никитина на Московском проспекте. Возложить к памятнику цветы, поговорить об архитектуре, вспомнить Нотр-Дам и выразить сочувствие ценителям прекрасного, понесшим потерю в его лице. Акция не имеет временных рамок и продлится до вечера.

По роковому стечению обстоятельств, именно сегодня, 16 апреля, отмечается Всемирный день культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU