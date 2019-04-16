Гриппом и ОРВИ за неделю заболели 5552 жителя Воронежской области
Большинство из них - дети
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За прошлую неделю симптомы ОРВИ и гриппа обнаружили у себя 5552 жителя Воронежской области, в том числе 3747 детей в возрасте до 14 лет. Это ниже эпидпорога на 40,1% и на 8,1% ниже уровня предыдущей недели.
Результаты анализов проб, взятых от больных, свидетельствуют о снижении среди возбудителей вирусов гриппа. Чаще всего заболевание вызывают вирусы негриппозной этиологии – парагрипп, аденовирус и риновирус.
По-прежнему актуальны меры профилактики. Несмотря на весеннюю и теплую погоду, необходимо одеваться по погоде, не забывать зонтики и носить непромокающую обувь.
ИСТОЧНИК KP.RU