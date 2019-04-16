В Воронеже из-за ДТП пришлось демонтировать остановку
Павильон снес автомобиль
скрин страницы сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:
В понедельник, 15 апреля, на улице Лизюкова накренился навес над остановкой «4-я поликлиника». Поначалу горожане решили, что конструкция упала из-за износа, но в мэрии пояснили, что павильон завалился после ДТП: его снес врезавшийся автомобиль.
Утром 16 апреля опасный навес демонтировали и приготовили к вывозу. Чиновники обещают установить на его месте новый павильон.
ИСТОЧНИК KP.RU