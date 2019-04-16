От укусов клещей пострадали уже 69 жителей Воронежской области

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-16T10:06:56+03:00

К счастью, никаких заболеваний они не вызвали

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С начала теплого сезона этого года к врачам обратились 69 жителей Воронежской области, пострадавших от укусов иксодовых клещей. Эти данные, по словам специалистов регионального управления Роспотребнадзора, вписываются в среднемноголетние показатели. К счастью, никто из пострадавших не заразился опасными заболеваниями, которые распространяют членистоногие кровососы.

- К инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, относятся иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ), туляремия, гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), - напомнили специалисты.

Чтобы исключить заражение, при присасывании клеща рекомендуется обращаться в медицинское учреждение, а снятого паразита – направлять на исследование.

Первыми признаками заражения являются повышение температуры, покраснение или синюшность в месте укуса, увеличение лимфатических узлов, которые проявляются в течение 14 дней после укуса. Если вы заметили их у себя, срочно обращайтесь к врачу!

ИСТОЧНИК KP.RU