2019-04-16T09:17:37+03:00
Общество

Воронежским должникам в середине мая отключат канализацию

В списке почти 70 абонентов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото ООО "РВК-Воронеж"фото ООО "РВК-Воронеж"
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Воронежский водоканал начал рассылать должникам, проживающим в многоквартирных домах, уведомления о принудительном отключении канализации. В списке почти 70 абонентов, накопивших в общей сложности долг в 4,7 миллиона рублей.

- Ограничение услуги будет производиться с помощью специальной системы для отсечения ветвей потребителя в центральной водоотводной, - пояснили в ООО «РВК-Воронеж». - Зонд с видеокамерами опустят в трубопровод на крыше дома и заблокируют отвод квартиры непосредственного должника специальной заглушкой. Технология позволяет произвести отключение услуги в индивидуальном порядке, не причиняя неудобств другим жителям дома.

В компании уточняют, что отключение канализации – крайняя мера для мотивации должников. По закону, водоканал имеет право ограничивать услугу неплательщику, имеющему задолженность больше двух месяцев. Как только он расплатится, заглушку снимают в течение двух дней. Правда, при этом ему придется еще оплатить работу бригады по подключению канализации – шесть тысяч рублей.

- Рассылка уведомлений с информацией о необходимости погасить задолженность производится примерно за месяц до даты отключения, - рассказал начальник отдела по работе с населением «РВК-Воронеж» Александр Клишин. - При этом предприятие идёт навстречу неплательщикам. До конца мая будет длиться акция «Весна ярче без долгов», по условиям которой каждый обратившийся при полном погашении задолженности освобождается от уплаты пени. Действие этой акции распространяется и на тех, кто получил уведомления о принудительном отключении.

В водоканале напомнили, что потребители услуги могут расплатиться частями и составить график погашения задолженности. Для этого надо обратиться в офис компании по адресу: ул. Пешестрелецкая, д.90, кабинет 113.

ИСТОЧНИК KP.RU

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