Песок с обочин воронежских дорог собирают с помощью коммунальных «гаджетов»

СЕГОДНЯ 08:55 2019-04-16T08:55:39+03:00

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Для облегчения ручного труда сотрудников коммунальных служб Воронежа и оперативной уборки территории города, районные комбинаты благоустройства приобретают современное оборудование – мотто-щетки, механические ножницы и мобильные пылесосы. А песок с обочин дорог эффективно собирает навесное оборудование на трактор.

- Это вращающаяся щетка с бункером и системой орошения, - рассказали в управе Ленинского района. - Причем гидравлическая схема позволяет работать всем узлам и механизмам от стандартной гидросистемы трактора. В работе агрегат выполняет двухметровый захват поверхности, щетка имеет угол поворота в каждую сторону - 30º и в состоянии собрать в бункер 6 тонн мусора за час, который оператор загружает самостоятельно в кузов грузовика.

ИСТОЧНИК KP.RU